ضربة موجعة للملكي قبل “معركة الأرض”

أعلنت وسائل إعلام إسبانية أن البلجيكي إيدين هازارد نجم ريال مدريد سيغيب على الأرجح عن مباراة الكلاسيكو التي تجمعه مع خصمه برشلونة في الدوري الإسباني.

وقال نادي ريال مدريد في بيان نشره على موقعه الرسمي “إنه بعد الاختبارات التي أجريت على هازارد من قبل الجهاز الطبي تم تشخيص إصابة اللاعب بكسر خارجي غير مكتمل في قدمه اليمنى.. وفي انتظار التطورات”.

وفي السياق نفسه أشارت صحيفة ماركا الإسبانية إلى أنه بهذا التشخيص تأكد غياب اللاعب البلجيكي عن مواجهة الكلاسيكو المقررة يوم الـ 18 من الشهر الجاري لأن هذا النوع من الإصابة يحتاج بين 4 و6 أسابيع للعلاج.

وكان هازارد تعرض للاصابة خلال مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم وظهر وهو يتكئ على العكاز أمس خلال حفل لفريقه.