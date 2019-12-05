“عشرة كيلو مترات من الأرض”.. توثيق لضحايا الحرب وآثارها

في صالة اوغاريت بمدينة السلمية، وقعت الكاتبة والإعلامية اللبنانية، أوغاريت دندش، مراسلة قناة الميادين، كتابها بعنوان” عشرة كيلو مترات من الأرض”.

محافظ حماة، الدكتور محمد الحزوري، صرح بأن هذا الكتاب يكشف تفاصيل الحرب الشرسة على سورية، لافتا إلى أنه كما انتصرنا في ساحات القتال على الإرهاب سننتصر على الحرب الاقتصادية والحصار المفروض.

الحزوري شكر الكاتبة دندش على جهودها في إصدار كتاب يبين أن هذه الحرب رغم قسوتها ستبقى شاهداً على قدرة السوريين وإرادتهم على العيش حياة حرة كريمة في وطن منيع قوي.

من جانبها، بينت الكاتبة دندش أن كتابها يحتوي على الأحداث التي جرت خلال سنوات الحرب، في الجوانب الإنسانية والاجتماعية والعسكرية وأبعادها.

كما أوضحت بأنها أرادت من خلال كتابها إعطاء درس للأجيال القادمة لتعرف آثار هذه الحرب، وأنها لاتنتهي بمجرد الانتهاء من العمل العسكري، بل ستبقى آثارها لسنوات عديدة، إضافة إلى أنها عمدت إلى توثيق ما أمكن من ضحايا الحرب من أمهات ورجال وأطفال.

البعث ميديا || حماة – منير الأحمد