لهذا السبب طلبت الطلاق!!

رفعت زوجة اماراتية دعوى طلاق من زوجها العشريني إلى محكمة الأسرة في دبي، بعد مرور شهر على زواجهما، بسبب عدم انصياعه لرغبتها في أن يشتري لها ”حقيبة ماركة“.

وبحسب مصادر محلية التي أوردت الخبر فقد تفاجأ الزوج باتصال من المحكمة، مفاده أن عروسه ترغب في الطلاق منه، بحجة عدم شراء حقيبة يد، ما شكل صدمة له خاصة وأن هذا السبب لم يخطر بباله، لا سيما أنهما ما زالا في ”شهر العسل“.

وأوضح مركز الاستشارات الأسرية بـ ”نسائية دبي“ أن الزوجة تقدمت بطلب الطلاق من زوجها في الشهر الأول من زواجهما، لأنها طلبت منه أن يشتري لها حقيبة نسائية من إحدى الماركات المعروفة، إلا أنه رفض متذرعاً بأنه ما زال يسدد نفقات وتكاليف الزواج، فضلاً عن توفير متطلبات المعيشة.

وأضاف المركز أنه حاول التدخل ونصح الزوجين لتهدئة الوضع والتقريب بين وجهات نظر الشريكين، إلا أن الأمر لم يفلح بعد أن وصل الخلاف إلى المحكمة، إذ صممت الزوجة على الطلاق معتبرة أن عدم تحقيق رغبتها ينم عن بخل قد لا تستطيع التعايش معه مستقبلاً، خاصة بعد أن تنجب أطفالاً.