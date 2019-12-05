مذكرة تفاهم في مجال الطاقة المائية بين سورية وإيران

بغية إنشاء مشروعات مشتركة، وقعت سورية وإيران في طهران اليوم مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة المائية.

بحضور سفير سورية في إيران الدكتور عدنان محمود وقع المذكرة من الجانب السوري وزير الموارد المائية المهندس حسين عرنوس وعن الجانب الإيراني وزير الطاقة رضا أردكانيان.

تهدف المذكرة لتنفيذ مشروعات مشتركة في مجال إنشاء السدود والآبار السطحية والعدادات والمضخات المائية وإعادة تأهيل المنظومة المائية في سورية والاستفادة من تبادل الخبرات والدراسات والبحث العلمي في هذا المجال والتعاون في مجال تصميم وإنشاء محطات معالجة المياه والصرف الصحي وشبكات نقل وتوزيع المياه وكذلك محطات تحلية المياه في سورية إضافة إلى تشكيل لجنة لتنفيذ بنود مذكرة التفاهم.