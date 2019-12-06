الرئاسة الفلسطينية: اعتقال الاحتلال لإعلاميي تلفزيون فلسطين عمل إجرامي

أدانت الرئاسة الفلسطينية اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي الفريق الإعلامي لتلفزيون فلسطين في مدينة القدس المحتلة مطالبة المجتمع الدولي بإلزام سلطات الاحتلال بوقف انتهاكاتها المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.

وأوضحت الرئاسة في بيان اليوم نقلته وكالة وفا أن استهداف فريق تلفزيون فلسطين جزء من مخططات الاحتلال لفرض سيطرته على القدس المحتلة بدعم من الإدارة الأمريكية.

من جهتها شددت نقابة الصحفيين الفلسطينيين على أن الاعتداءات والجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال يوميا بحق الإعلام الفلسطيني لن تزيد المؤسسات الإعلامية والصحفيين الفلسطينيين إلا إصرارا على مواصلة كشف جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

كما طالبت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية الأمم المتحدة بالتدخل لوقف انتهاكات الاحتلال بحق الإعلاميين مشددة على أنها مستمرة في فضح جرائمه بحق الفلسطينيين وتحديدا في القدس المحتلة عاصمة دولة فلسطين.