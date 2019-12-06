الصباغ يبحث التعاون الفني بين سورية والوكالة الذرية

أكدت سورية التزامها بتعزيز تنفيذ الصكوك القانونية المتصلة بعمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

جاء ذلك خلال إيداع السفير بسام الصباغ المندوب الدائم لسورية لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا أمس وثيقة مصادقة حكومة الجمهورية العربية السورية على اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية لعام 1979 وتعديلها لعام 2005 للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية السفير رافائيل غروسي بحضور الدكتور إبراهيم عثمان المدير العام لهيئة الطاقة الذرية السورية.

وبحث السفير الصباغ خلال اللقاء تعزيز التعاون الفني بين سورية والوكالة الذرية مجدداً التأكيد على التزام سورية بالتعاون مع الوكالة والوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية والبرامج المشتركة.

كما قدم السفير الصباغ مجدداً تهنئة الحكومة السورية للسفير غروسي بتوليه مهامه كمدير عام جديد للوكالة الدولية.