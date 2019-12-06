اللاذقية.. الشعب الحزبية تعقد مؤتمراتها الانتخابية

بدأت الشعب الحزبية بمحافظة اللاذقية عقد موتمراتها الانتخابية.

وعقدت شعبة المنطقة الأولى والمدينة الأولى مؤتمريهما بحضور الرفيقة هدى الحمصي عضو القيادة المركزية للحزب رئيسة مكتب المنظمات الشعبية والنقابات المهنية والرفيق الدكتور محمد شريتح أمين فرع اللاذقية لحزب البعث.

واستعرضت الرفيقة الحمصي الأحداث التي مرت بها سورية خلال الحرب عليها، لافتة إلى الانتصارات والإنجازات العظيمة التي حققتها سورية بفضل حكمة وإرادة قائد الوطن الذي وثق بجيشه المغوار وشعبه المقاوم.

كما أكدت الرفيقة عضو القيادة المركزية على أهمية الانضباط والالتزام في العملية الانتخابية لتحقيق المزيد من النجاح والتطور في العمل الحزبي.

حضر المؤتمرين الرفيق زياد صباغ عضو لجنة الرقابة والتفتيش الحزبي.‎