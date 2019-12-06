بيونغ يانغ تهدد واشنطن!

نددت كوريا الديمقراطية بتصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال قمة الناتو بلندن حول استخدام القوة ضد بيونغ يانغ لافتة إلى أن ذلك “أثار أصداء شديدة في العالم وتسبب بالقلق”.

وفي بيان نشرته الوكالة المركزية الكورية الرسمية أمس وصفت تشوي سون هي النائب الأول لوزير خارجية كوريا الديمقراطية تصريحات ترامب بأنها “تهديد خطير” مؤكدة أن بلادها سترد بلغة “قاسية للغاية” في حال تكرار مثل هذه التصريحات ومعربة عن الأمل في أن يكون كلام الرئيس الأمريكي “زلة لسان وليس استفزازاً متعمداً”.

وقالت تشوي: “ما يزيد من خيبة مشاعرنا هو أن هذا الأسلوب المجازي تم الإقدام على استخدامه بشكل عشوائي دون أي مجاملة بحق القيادة العليا لبلدنا” مشيرة إلى الموقف الصارم للجيش الشعبي الكوري من هذه المسألة واستياء وزارة الخارجية من تصريحات ترامب واعتبارها “غير مناسبة على الإطلاق وتنم عن قلة لباقة”.

وسبق أن قال ترامب على هامش أعمال قمة الناتو بلندن في الثالث والرابع من الشهر الجاري: إن الرئيس كيم جونغ أون “يحب إطلاق الصواريخ” مهدداً بأن بلاده لن تتورع عن استخدام القوة ضد كوريا الديمقراطية “حال وجود ضرورة لذلك” كما قال.

ويواصل ترامب تهديداته لكوريا الديمقراطية فيما تؤكد بيونغ يانغ أن واشنطن تتحمل مسؤولية إطلاقها التهديدات العدائية المتواصلة ضدها ما تعتبره تهديداً لأمنها القومي.