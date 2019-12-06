حالة الطقس خلال اليومين القادمين

يطرأ انخفاض جديد على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 1 إلى 4 درجات مئوية باستثناء المنطقة الساحلية حيث تبقى حول معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة مع تأثر البلاد بمنخفض جوي يمتد في طبقات الجو كافة مرفق بكتلة هوائية باردة ورطبة.

وتضعف الفعالية الجوية نسبياً حسب توقعات مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل زخات متفرقة من المطر خاصة فوق المناطق الشمالية والجزيرة ويكون الهطل ثلجيا فوق المرتفعات الجبلية العالية.

ويكون الجو باردا ليلا ويحذر من تشكل الضباب خلال ساعات الصباح الباكر وحدوث الصقيع على المرتفعات الجبلية وتكون الرياح شمالية شرقية في منطقة الجزيرة وشمالية غربية في باقي المناطق بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

غدا يستمر الجو غائما جزئيا بشكل عام مع بقاء درجات الحرارة أدنى من معدلاتها في معظم المناطق وباردا خلال ساعات المساء والليل ويحذر من تشكل الضباب وحدوث الصقيع في المرتفعات الجبلية وبعض المناطق الداخلية.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام ….