درعا.. الشعب الحزبية تعقد مؤتمراتها الحزبية

بدأت الشعب الحزبية في محافظة درعا عقد مؤتمراتها الانتخابية.

حيث عقدت شعبتا ريف درعا والمدينة للحزب مؤتمريهما بحضور اللواء ياسر الشوفي عضو القيادة المركزية رئيس مكتبي التنظيم والتربية المركزي والرفيق حسين الرفاعي أمين فرع درعا للحزب والرفيق محمد الهنوس محافظ درعا.

اللواء الشوفي أوضح أهمية المؤتمرات الانتخابية باعتبارها محطة ديمقراطية حقيقية تنبثق من عقيدة البعث، وكونها حقيقة نجسدها اليوم في هذا الاستحقاق الانتخابي الذي يعبر عن خياراتنا في مرحلة تستحق منا كل الاهتمام بعد ما عانته سورية من ظروف تأكيداً على انتمائنا لهذه الأرض والانتقال لرسم مستقبل نتطلع إليه جميعنا وهو بناء سورية الأجمل والأفضل.

وأشار الرفيق الشوفي إلى توجيهات الرئيس بشار الأسد بترجمة منهجية الحزب على أرض الواقع وتتويجها بالممارسة الديمقراطية، من خلال العملية الانتخابية للجهاز الحزبي الذي خلق حراكاً بعثياً للوقوف في وجه كل من أراد إسقاط حزب البعث العربي الاشتراكي ووطننا سورية، مؤكداً ضرورة تعزيز هذه المسيرة من خلال خياراتنا لتحقيق انتصار سورية والعمل بشفافية وموضوعية لتمثيل كل الرفاق البعثيين ولنكون السوار الحامي لمدينة درعا التي ترتكز فيها قيادة هذه العقيدة البعثية.

كما تحدث الرفيق عضو القيادة المركزية عن زيارته إلى روسيا والصين وما وجهه رؤساء البلدين من رسائل تؤكد على وطنية السيد الرئيس بشار الأسد والذي حدد خارطة العالم والشرق الأوسط السياسية، وضرورة اتخاذ هذا القائد مرجعاً حقيقياً للوطنية والصمود والتصدي.