لافروف: القضاء على الإرهاب في إدلب ضرورة

جدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف التأكيد على ضرورة القضاء على الإرهاب في إدلب وتسوية الأزمة في سورية وبذل الجهود لإعادة الإعمار وعودة المهجرين السوريين إلى بلدهم.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو في روما اليوم: “أكدنا التزامنا بالقرار 2254 الخاص بتسوية الأزمة في سورية وشددنا على ضرورة مكافحة الإرهاب ولا سيما في إدلب التي لا تزال جبهة النصرة وغيرها من التنظيمات الإرهابية تسيطر على أغلب المناطق فيها.. وأصبحت من أولوياتنا مسألة عودة المهجرين وإعادة إعمار المناطق المدمرة جراء الإرهاب”.

وحول تسوية الأزمة في ليبيا أكد وزير الخارجية الروسي أنه لا بديل من التسوية السلمية فيها مشدداً على ضرورة تنظيم حوار وطني شامل وقال: روسيا تحث على وقف الأعمال القتالية والجلوس إلى طاولة الحوار والالتزام بقرارات مجلس الأمن.