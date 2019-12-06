ماراثون “بحبك سورية”.. 3 آلاف مشارك

تحت شعار “بحبك سورية” أقيم اليوم ماراثون ألوان الرياضي بمشاركة نحو 3000 شاب وشابة من دمشق وخارجها بهدف إيصال رسالة فرح ومحبة وسلام من سورية إلى العالم والتأكيد على أن سورية بخير بهمة شعبها وجيشها.

الماراثون الذي نظمته محافظة دمشق بالتعاون مع الاتحاد الرياضي العام للعام الثاني على التوالي انطلق من ساحة الأمويين بدمشق وصولاً إلى مدينة الجلاء الرياضية حيث اجتمع المشاركون وقاموا برمي مختلف الألوان في الأجواء تعبيراً عن الفرح والمحبة.

كريس الريس إعلامية لبنانية عبرت عن سعادتها بالمشاركة في الماراثون مع صبايا وشباب من مختلف الأعمار لنشر الفرح والسعادة وهم يقولون “بحبك سورية” معتبرة أن ثقافة الركض لا تفرق بين الناس بل تجمعهم على المحبة والسلام وتعطي أملاً في الغد ليكون أجمل.