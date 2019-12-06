محارب مقابل محارب.. خطة جديدة لبرشلونة لضم مارتينيز

أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الجمعة، أن نادي برشلونة وضع خطة جديدة، من أجل الحصول على خدمات الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز نجم إنتر ميلان.

وأشارت صحيفة “موندو ديبورتيفو“، إلى أن إدارة برشلونة ترى أن مارتينيز هو اللاعب المناسب لخلافة لويس سواريز في خط هجوم البارسا.

وأوضحت أن إنتر ميلان يتمسك بخدمات لاوتارو، لكن برشلونة ينوي إغراء الفريق الإيطالي ببطاقة أرتورو فيدال الذي يرغب أنطونيو كونتي مدرب النيراتزوري في ضمه.

كما سيلعب فيدال دورًا مهمًا في تقليل سعر صفقة لاوتارو مارتينيز، التي قد تتخطى الـ 100 مليون يورو.

وتتوقف الخطة على أن يتأجل رحيل فيدال إلى نهاية الموسم، لأنه من الصعب أن يوافق إنتر على السماح بترك مارتينيز في يناير/كانون ثان المقبل.

وسبق أن صرح فيدال بأنه قد يدرس الرحيل في الميركاتو الشتوي المقبل، بسبب حصوله على عدد قليل من دقائق المشاركة هذا الموسم مع برشلونة.