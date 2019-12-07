أوباميانغ يشعل الفتنة في إسبانيا

كشف موقع le10sport الفرنسي عن رغبة زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد باستقدام الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ، نجم أرسنال الإنجليزي ليدخل في منافسة جديدة مع غريمه برشلونة بشأن ضمه.

وأوضح التقرير الصحفي للموقع الفرنسي، أن النادي الملكي بصدد عرض صفقة تبادلية تقتضي عرض مهاجمه الصربي لوكا يوفيتش على أرسنال، مقابل الحصول على خدمات المهاجم الغابوني البالغ 30 عاما.

ولم يقدم لوكا يوفيتش الأداء المتوقع منه، منذ قدومه لمعقل ريال” سنتياغو برنابيو” في فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من آينتراخت فرانكفورت الألماني مقابل 60 مليون يورو.

وأشار الموقع إلى أن ريال مدريد بدأ بالفعل اتصالاته مع وكلاء أوباميانغ، من أجل الاتفاق على تفاصيل الصفقة.