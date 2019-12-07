الحسكة.. إيقاف الرية الأولى من مياه سد الشهيد الباسل نتيجة الأمطار

أغلقت مديرية الموارد المائية في محافظة الحسكة صباح اليوم بوابات تصريف المياه في سد الشهيد باسل الأسد التي تم فتحها أمس الأول بهدف إرواء مساحة 12 ألف هكتار من الأراضي الزراعية وذلك نتيجة الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة على مدى يومين.

وأوضح مدير الموارد المائية المهندس عبد الرزاق العواك بتصريح لـ”سانا” أن المدة الزمنية التي كانت مقررة لاستمرار فتح بوابات السد هي أسبوع لضمان وصول تدفق المياه إلى الحدود الإدارية لمحافظة دير الزور عبر مجرى نهر الخابور ومساعدة الفلاحين على ري أراضيهم المزروعة بمحصولي القمح والشعير إلا أن الأمطار التي شهدتها المنطقة الجنوبية من المحافظة والتي كان متوسطها 20 مم أدت المهمة وكانت بمثابة رية زراعية كاملة ومن أجل ذلك تم إيقاف ضخ المياه من السد لاستخدامها في ريات قادمة إذا احتاج الأمر.

وبين المهندس العواك أن الهطلات المطرية خلال اليومين السابقين تميزت بعدم الغزارة والكثافة ما ساعد التربة على امتصاص المياه وعدم حدوث فيضان في الأنهار.

يشار إلى أن حجم تخزين المياه الحالي في سدود المحافظة العشرة يبلغ 603 ملايين متر مكعب منها 511 مليونا في سد الشهيد الباسل .