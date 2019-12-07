الشعب الحزبية في اللاذقية تواصل عقد مؤتمراتها الانتخابية

لليوم الثاني على التوالي تواصل الشعب الحزبية في اللاذقية عقد مؤتمراتها الانتخابية.

حيث عقدت شعبة القرداحة في دار الأسد للثقافة وشعبة جبلة الأولى في صالة الغزل بجبلة مؤتمريهما الانتخابيين بحضور وإشراف الرفيقة هدى الحمصي عضو القيادة المركزية رئيسة مكتب المنظمات الشعبية والنقابات المهنية.

حضر المؤتمر الرفيق الدكتور محمد شريتح أمين فرع اللاذقية للحزب واللواء إبراهيم خضر السالم محافظ اللاذقية والرفيق زياد صباغ عضو لجنة الرقابة والتفتيش الحزبية.