اليمن.. مقتل عدد من مرتزقة العدوان السعودي في محافظة البيضاء

قتل عدد من مرتزقة العدوان السعودي وأصيب آخرون بجروح بعد إحباط الجيش اليمني واللجان الشعبية محاولة تسلل لهم اليوم في محافظة البيضاء.

وأفاد مصدر عسكري يمني لموقع المسيرة نت بإفشال محاولة تسلل لمرتزقة العدوان على مواقع الجيش واللجان الشعبية في جبهة الزاهر مؤكدا تكبيد المرتزقة العديد من القتلى و المصابين.

وكان عدد من مرتزقة العدوان السعودي قتلوا الشهر الماضي خلال تصدي الجيش اليمني واللجان الشعبية لهجومهم في محافظة البيضاء.