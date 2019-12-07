اولمبي “النسور” يلتقي نظيره المالي غداً في دورة الصين الدولية

يلتقي منتخب سورية الأولمبي نظيره المالي غدا عند الساعة التاسعة صباحا في أولى مباريات الدورة الدولية الودية التي ستقام في مدينة زهوهاي الصينية بمشاركة منتخبات سورية والصين ومالي وطاجيكستان استعدادا للنهائيات الآسيوية التي تنطلق في الثامن من الشهر القادم في تايلند.

وبعد وصول بعثة المنتخب إلى الصين أجرى اللاعبون حصة تدريبية استشفائية في الملعب التدريبي ضمن المجمع الرياضي الذي يستضيف مباريات البطولة بإشراف المدير الفني أيمن الحكيم بالتزام جميع اللاعبين إضافة إلى حصة تدريبية رسمية أمس على ملعب المباراة الرئيسي.

وأكد الحكيم خلال اجتماعه باللاعبين أهمية هذه البطولة الدولية لكونها تمثل بروفة حقيقية للنهائيات الآسيوية مطالبا اللاعبين ببذل كل جهد ممكن للمنافسة على لقب البطولة من أجل الدخول إلى النهائيات بعقلية الانتصار.

وضمت بعثة المنتخب أيمن الحكيم مديرا فنيا وأحمد عزام ومصعب محمد مدربين مساعدين وأحمد نايف مدربا لحراس المرمى وأحمد زينو إداريا وعزت شقالو ومحمد عكاش معالجين فيزيائيين وعماد الأميري منسقا إعلاميا ويعرب زكريا مصورا وأوس محمد ومحمد مازن عابدين مسؤولي تجهيزات وتضمنت قائمة اللاعبين المشاركين في الدورة كلاً من فارس أرناؤوط ويوسف الحموي وأنس العاجي وعبد الرحمن بركات ويزن عرابي وعبد الهادي شلحة ومحمد الحلاق ومحمد كامل كواية ويوسف محمد وزيد غرير وصبحي شوفان ومصطفى سفراني ونبيل كورو وخليل ابراهيم والليث علي وخالد كردغلي وكامل حميشة وزكريا حنان ومحمد ريحانية وسيمون أمين وعلاء الدالي وعبد القادر عدي ووليم غنام.

يشار إلى أن منتخبنا الأولمبي تأهل إلى النهائيات الآسيوية بعد حصوله على أفضل مركز ثان في التصفيات بعد فوزه على منتخب قرغيزستان بهدفين مقابل لا شيء وعلى منتخب الكويت بالنتيجة ذاتها وتعادله مع المنتخب الأردني بهدف لمثله.

ويلعب منتخبنا في المجموعة الثانية في نهائيات اسيا التي ستقام في تايلند أمام قطر في التاسع من شهر كانون الثاني القادم وأمام اليابان 12-1 وأمام السعودية في 15-1.