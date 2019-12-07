بكين تُحذر واشنطن

جددت الصين اليوم مطالبتها الولايات المتحدة بالكف عن التدخل في شؤونها الداخلية.

وفي اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو شدد عضو مجلس الدولة الصيني يانغ جيه تشي بحسب ما ذكر التلفزيون الصيني الرسمي على ضرورة أن “تكف واشنطن فورا عن التدخل في الشؤون الداخلية للصين وأن تصحح أخطاءها بهذا الشأن”.

وأكد يانغ أن الولايات المتحدة انتهكت بشدة العلاقات الدولية مشيرا في هذا السياق إلى قيام الكونغرس الأمريكي بإقرار قانوني ما يسمى “سياسة حقوق الإنسان للايغور لعام 2019” و “حقوق الإنسان والديمقراطية في هونغ كونغ لعام 2019 “.

وكانت وزارة الخارجية الصينية أعلنت أواخر الشهر الماضي أن “القانون الذي وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدعم مثيري الشغب في هونغ كونغ يعتبر تدخلا خطيرا بالشؤون الداخلية للصين وانتهاكا للقانون الدولي والمعايير الأساسية للعلاقات الدولية” مؤكدة أنها خطوة تمثل “هيمنة سافرة”.