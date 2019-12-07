بيان لرئاسة الجمهورية حول لقاء الرئيس الأسد مع إحدى وسائل الإعلام الإيطالية

نشر المكتب السياسي والإعلامي لرئاسة الجمهورية العربية السورية بياناً عبر صفحته الرسمية على موقع “فيس بوك” حول لقاء الرئيس بشار الأسد مع إحدى وسائل الإعلام الإيطالية.

وجاء في البيان ..

بناء على طلب محطة RaiNews24 الإيطالية إجراء لقاء مع الرئيس بشار الأسد، عبر المدير التنفيذي للـRai والمذيعة لديهم Monica Maggioni، تم إجراء اللقاء بتاريخ 26/11/2019، كما تم الاتفاق على أن يكون البث ليل يوم الاثنين 2/12/2019.

صباح يوم الاثنين أبلغتنا Monica Maggioni أنها تريد الاستئذان بتأخير البث، وذلك لأسباب غير مفهومة، وتكرر طلب تأخير البث أكثر من مرة.. ولم يتم تحديد موعد للبث من قبل المحطة المذكورة حتى الآن.. ما يوحي بأن اللقاء لن يبث..

لقد كان حريا بوسيلة إعلامية أوروبية أن تتقيد بالمبادئ التي يدعيها الغرب، وخصوصا أنها تعمل في بلد هو جزء من الاتحاد الأوروبي الذي يفترض أن تكون الحريات الإعلامية والرأي والرأي الآخر جزءا أساسيا من قيمه..!!.

واضاف المكتب السياسي والاعلامي في بيانه وبالتالي فان المكتب السياسي والإعلامي في رئاسة الجمهورية العربية السورية يؤكد أنه إن لم يتم بث اللقاء كاملا عبر محطة Rai News 24 الإيطالية خلال اليومين القادمين، فإننا سنقوم ببثه على حسابات الرئاسة على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى الإعلام الوطني بعد غد الاثنين 09/12/2019 الساعة التاسعة مساء بتوقيت دمشق.