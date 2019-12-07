حماة.. تأهيل ناعورة الجسرية

أنهى مجلس مدينة حماة أعمال ترميم وتأهيل ناعورة الجسرية في مدخل حديقة أم الحسن من الجهة الجنوبية بمركز المدينة والتي بدأت منذ شهرين.

الناعورة يزيد قطرها على 15 متراً شملت تغيير 32 وشاحاً و18عوداً باستخدام خشب الحور واستبدال 19 من الدوائر الداخلية للناعورة و21 خارجية باستعمال خشب الكينا.

وتم أيضاً استبدال الاكليل بالكامل باستخدام أخشاب الكينا والجوز والصنوبر موضحاً أن هذه الأعمال نفذتها ورشة متخصصة تشمل تصميم وتنفيذ مجسمات خشبية مطابقة للقطع المهترئة بنفس الطول والحجم ومعالجتها بمواد عازلة لزيادة متانتها ومقاومتها للتغييرات الجوية ومن ثم تركيبها على جسم الناعورة بشكل تسلسلي ومنتظم.