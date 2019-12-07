سورية تشارك في الدورة 25 للسوق الدبلوماسي الخيري في بلغاريا

شاركت سفارة الجمهورية العربية السورية في صوفيا بالدورة الخامسة والعشرين للسوق الدبلوماسي الخيري الذي ينظمه سنويا نادي المرأة الدولي وتشارك فيه سفارات الدول المعتمدة لدى بلغاريا ومنظمات وهيئات تعنى بالشأن الاجتماعي والأعمال الخيرية والإنسانية.

وشمل الجناح السوري معروضات متنوعة من الأقمشة والألبسة الفلكلورية والمطرزات وقطع الموزاييك والمنمنمات ولوحات الخط العربي إضافة إلى المأكولات والحلويات التي تعكس غنى وتنوع المطبخ السوري.

وأفردت السفارة جناحا خاصا عرضت فيه قطعا من الأثاث المنزلي المصنوع في سورية واللوحات الفنية والمنشورات السياحية والإعلامية عن المدن السورية كما تصدر الجناح شاشة تلفزيونية عرضت برامج وأفلاما وثائقية عن تاريخ سورية العريق وأهم المواقع الأثرية والحضارية باللغات البلغارية والعربية والألمانية والانكليزية.

وشهد الجناح السوري إقبالا كبيرا من الزوار البلغار وأبناء الجالية السورية والجاليات العربية والأجنبية في بلغاريا الذين أكدوا ثقتهم بقدرة سورية على تجاوز ما عانته من ظروف صعبة واستمرارها في العطاء والإبداع الحضاري.