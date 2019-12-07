طريق يربط بين حرفا وحضر بين ريف دمشق والقنيطرة

افتتح اليوم الطريق الواصل بين بلدة حرفا بريف دمشق وحضر بالقنيطرة بشكل رسمي بطول خمسة كيلومترات وعرض عشرة أمتار.

الطريق يعد منفذا مهما للفلاحين وللمارة والسيارات كونه قصر المسافة بين حضر وحرفا نحو نصف ساعة داعيا إلى التوسع بفتح الطرقات بين المناطق ولا سيما الزراعية منها.

وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف بين أن إنجاز هذا الطريق الذي شق حديثا يشكل صلة وصل بين محافظتي ريف دمشق والقنيطرة ويسهل عمل الوحدات الإدارية ويخدم الأراضي الزراعية ويساعد في إنجاز المشاريع التنموية وهو جزء من سلسلة مشاريع مشتركة بين المحافظتين تشمل قطاعات مختلفة منها ما ينفذ حاليا وآخر قيد الدراسة.