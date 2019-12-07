فرع حماة.. الشعب الحزبية تبدأ مؤتمراتها الانتخابية

انطلقت صباح اليوم أعمال المؤتمرات الانتخابية للشعب الحزبية في مجال فرع محافظة حماة حيث عقد المؤتمر الانتخابي لكل من شعبتي المدينة وصوران بحضور الرفاق عضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس مكتب التعليم العالي الدكتور محسن بلال وأمين فرع الحزب المهندس أشرف باشوري والمحافظ محمد الحزوري.

وتحدث الرفيق بلال ان الاستحقاق واجب وطني جاء استكمالاً لانتصارات الجيش العربي السوري وهو رسالة للعالم بأن سورية انتصرت على أعدائها وهي ماضية في عملية البناء بسواعد أبنائها الشرفاء ،لافتا أن تنفيذ هذا الاستحقاق في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها سورية يعطي درس للعالم بأن البعث سوف يبقى شعلة مضيئة ومتجددة وفق توجيهات الامين العام للحزب السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد.