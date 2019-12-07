فرع طرطوس.. مواصلة المؤتمرات الانتخابية لليوم الثالث

تابعت قيادة فرع طرطوس للحزب لليوم الثالث على التوالي عقد المؤتمرات الانتخابية لشعبها الحزبية

عقدت شعبة الشيخ بدر صباح اليوم مؤتمرها الانتخابي بحضور وإشراف عضو القيادة المركزية رئيس مكتب الإعداد والثقافة والإعلام الرفيق الدكتور مهدي دخل الله، وذلك بالمركز الثقافي العربي في الشيخ بدر.

حضر المؤتمر رئيس لجنة الرقابة والتفتيش الرفيق غسان خلف وأمين فرع طرطوس للحزب الرفيق الدكتور محمد حسين وعضو لجنة الرقابة والتفتيش بالقيادة المركزية الرفيق جورج الريس.