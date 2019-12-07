منخفض جوي مرفق بأمطار.. وتحذير من حدوث الصقيع

تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بقليل في معظم المناطق نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي ضعيف يمتد في طبقات الجو كافة مرفق بكتلة هوائية باردة ورطبة نسبيا.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو اليوم غائما جزئيا بشكل عام إلى غائم أحيانا فوق المناطق الشرقية والجزيرة مع بقاء فرصة لهطل أمطار محلية فوق تلك المناطق محذرة من حدوث الصقيع ليلا في المرتفعات الجبلية وتشكل الضباب في بعض المناطق الداخلية وتكون الرياح شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو غدا غائما جزئيا إلى غائم أحيانا ويتوقع هطل الأمطار على شكل زخات بدءا من المناطق الساحلية ويمتد الهطل تدريجيا إلى باقي المناطق.

درجات الحرارة المتوقعة …..