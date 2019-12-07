مورينيو يكشف ماذا فعل بعد لقاء مانشستر يونايتد

كشف البرتغالي جوزيه مورينيو أنه أمضى ليلته في مقر التدريب التابع لفريقه توتنهام هوتسبير الإنجليزي بعد خسارته أمام فريقه السابق مانشستر يونايتد1-2 الأربعاء في الدوري الممتاز.

وفي تصريحات تسبق خوضه مباراة المرحلة الـ16 من “البريميرليغ” السبت ضد بيرنلي، قال مورينيو حول ما قام به بعد الخسارة أمام يونايتد: “لقد نمت هنا (في مقر التدريب)، بقيت هنا، لم أذهب إلى المنزل”.

وتابع: “في الساعة الثامنة من صباح اليوم التالي، ما الذي كنت أقوم به؟ بيرنلي”، في إشارة إلى التحضير للمباراة المقبلة.

وأضاف: “تحليل بيرنلي، محاولة تنظيم الحصة التدريبية، محاولة تنظيم الاجتماع (التحضيري للمباراة)، اختيار اللقطات (التي ستعرض أمام اللاعبين) لتقديم الصورة الأكثر وضوحا عن أسلوب لعب بيرنلي”.

وشدد على أن هذه الطريقة هي ما يجب القيام به في كرة القدم.