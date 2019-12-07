موقع أوروبي: سورية كانت منذ حقب تاريخية منطقة مزدهرة ثقافياً

أكد موقع (أخبار أوروبية) الالكتروني التشيكي أن مختلف الاكتشافات التي قام بها علماء وباحثون من عدة دول في العالم أثبتت بالأدلة أن سورية كانت منذ حقب تاريخية بعيدة منطقة مزدهرة ثقافيا بشكل كبير لافتا إلى أن التقاليد الموسيقية السورية على سبيل المثال عميقة جدا.

وأوضح الموقع في تقرير له اليوم أن الناس في سورية ألفوا الموسيقا منذ آلاف السنين الأمر الذي أكده اكتشاف عام 1950 في أوغاريت لـ29 لوحا يعود تاريخها إلى أكثر من 3400 عام وجد على بعضها أول نوطة موسيقية في تاريخ البشرية وبعد عشرين عاما من ذلك تم التعرف على أن الأغاني الموجودة عليها مخصصة لمختلف المناسبات الاجتماعية.

وأشار الموقع إلى اكتشاف ألواح طينية أخرى عند مدينة ماري وجدت عليها سجلات لمنتجين للآلات الموسيقية أي سجلات لما كان الفنانون يحتاجونه لإنتاج هذه الآلات مثل الجلد والذهب والفضة وبالتالي استطاع الباحثون امتلاك تصور واضح عن الآلات الموسيقية التي كانت تستعمل في تلك الفترة.