الشعب الحزبية في اللاذقية تتابع عقد مؤتمراتها الانتخابية

‎تتابع الشعب الحزبية في اللاذقية عقد مؤتمراتها الانتخابية حيث عقدت شعبة الحفة في دار الأسد للثقافة وشعبة المدينة الثالثة في صالة المرفأ مؤتمريهما الانتخابيين بحضور وإشراف الرفيقة هدى الحمصي عضو القيادة المركزية رئيسة مكتب المنظمات الشعبية والنقابات المهنية، التي أكدت أن سورية الصامدة لن تركع أبداً لأنها مهد الحضارات والديانات وقلب العروبة النابض ولأنها أنجبت قائد الأمة الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي الرئيس بشار الأسد، الذي لقن العالم أجمع درساً في الدفاع عن أرضه ووطنه وشعبه، وآمن بجيشه العقائدي القادر على تحرير كل شبر من أراضي الجمهورية العربية السورية.

وأشارت الرفيقة الحمصي إلى مدى التزام البعثيين بميثاق البعث وإيمانهم في أهداف وعقيدة الحزب وممارسة الديمقراطية الحزبية بكامل أبعادها.

حضر المؤتمر الرفيق الدكتور محمد شريتح أمين فرع اللاذقية للحزب البعث واللواء إبراهيم خضر السالم محافظ اللاذقية.