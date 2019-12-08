الشوفي: المؤتمرات الانتخابية تحدد الرؤى المستقبلية لسورية الغد

أكد اللواء ياسر الشوفي عضو القيادة المركزية رئيس مكتبي التنظيم والتربية خلال إشرافه على المؤتمرات الانتخابية لشعبتي بصرى الشام والمحاربين القدماء في درعا أن مؤتمرات الشعب تحدد رؤى المستقبل لسورية الغد، وأن الرفاق البعثيين هم الذين سيقودون مرحلة العمل الحزبي المستقبلية في مجال عمل الشعب، مضيفا بأن هذا الخيار الديمقراطي هو ترجمة لما نصت عليه عقيدة البعث وفكر قائد البعث السيد الرئيس بشار الأسد وسلوكه، والممارسة الحقيقية للديمقراطية في الحياة الحزبية الداخلية والذي ينعكس على النهج العام في سورية مؤكدا أن من يقود هذا النهج هو حزب البعث العربي الاشتراكي.

كما أوضح الرفيق الشوفي أن ما عانته سورية من استهداف ممنهج كان لتفتيت اللحمة الوطنية والنيل من صمود الوطن، منوهاّ بالدور الجوهري للجيش العربي السوري الذي قدم التضحيات في سبيل سورية الموحدة وصنع حصيلة الانتصار الذي نشهده اليوم، مؤكداّ أن علينا اليوم كبعثيين أن نكون السند الواقي لأبطال الجيش العربي السوري والحرص عليهم كحماة للوطن والسيادة.

حضر المؤتمر الرفيق حسين الرفاعي أمين فرع درعا للحزب والرفيق محمد الهنوس محافظ درعا.