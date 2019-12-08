العدوان السعودي يقصف الحديدة

واصل العدوان السعودي ومرتزقته قصفه المدفعي لمحافظة الحديدة مما أدى لإصابة ثلاثة أشخاص بجروح.

وبحسب موقع المسيرة نت فقد أصيبت امرأة واثنان من أطفالها جراء قصف مدفعي للعدوان السعودي ومرتزقته على منزلهم في منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه بالحديدة.

كما واصل العدوان خروقات وقف إطلاق النار في المحافظة مستهدفا بالرشاشات الثقيلة قرية الشجن في أطراف مدينة الدريهمي المحاصرة فيما أطلقت قوى العدوان 4 صواريخ كاتيوشا على منطقة الفازة بمديرية التحيتا.