المؤتمرات الانتخابية للشعب الحزبية في فرع جامعة حلب تختتم أعمالها

بجو من الديمقراطية والشفافية اختتمت مساء اليوم أعمال المؤتمرات الانتخابية للشعب الحزبية في مجال فرع جامعة حلب حيث عقد المؤتمر الانتخابي لكل من شعبتي الشهيد عدنان المالكي والشهيد محمد وليد ملقي بحضور الرفيق المهندس عمار السباعي عضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس مكتب الاقتصادي المركزي والرفيق الدكتور إبراهيم الحديد أمين فرع جامعة حلب للحزب.

وتحدث الرفيق السباعي أن الاستحقاق واجب وطني جاء استكمالاً لانتصارات الجيش العربي السوري وهو رسالة للعالم بأن سورية انتصرت على أعدائها وهي ماضية في عملية البناء بسواعد أبنائها الشرفاء، لافتاً إلى أن تنفيذ هذا الاستحقاق في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها سورية يعطي درساً للعالم بأن البعث سيبقى شعلة مضيئة ومتجددة وفق توجيهات الأمين العام للحزب الرفيق بشار الأسد.

ودعا الرفيق المهندس عضو القيادة المركزية الرفاق المشاركين بالمؤتمرات لتجسيد الممارسة الديمقراطية للانتخابات بموضوعية وشفافية، والتي تدل على وعي الرفاق البعثيين وإيمانهم باختيار القيادات الأكفأ في تمثيلهم ليكون حزب البعث قوياً مواجهاً يعمل لمصلحة الوطن وجماهيره.