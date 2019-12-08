الهلال: الأعداد الكبيرة للمرشحين دلالة على قوة ومتانة حزب البعث

أكد الرفيق المهندس هلال الهلال الأمين العام المساعد للحزب خلال حضوره المؤتمر الانتخابي لشعبتي الخدمات الثانية والمدينة الثالثة في دمشق أن الأعداد الكبيرة من المرشحين تدل على قوة حزب البعث ومتانة قاعدته الجماهيرية والتفاف الجماهير بفئاتها كافة حوله.

وأشار الهلال إلى أن القيادة وفي المرحلة السابقة كانت تأخذ على عاتقها تعيين واختيار القيادات نتيجة الحرب الكونية التي أحيكت ضد سورية والظروف السابقة، وأن الانتخابات الحالية تضع مستقبل الحزب بأيدي الجماهير من خلال اختيار الشخصيات ذات الكفاءة والمناسبة ومن كان لهم دور خلال الحرب على سورية والابتعاد عن الأشخاص الرماديين المتلونين المسيئين.

حضر الانتخابات الرفيق غسان خلف رئيس لجنة الرقابة والتفتيش الحزبي والرفيق أمين فرع دمشق للحزب.