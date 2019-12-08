الرفيق ساعاتي يحضر مؤتمرات الشعب الحزبية الأولى و الثانية و الرابعة ” في فرع جامعة تشرين

أكد الرفيق الدكتور عمار ساعاتي عضو القيادة المركزية للحزب رئيس مكتب الشباب المركزي أن للمؤتمرات الحزبية في فروع الجامعات خصوصيتها التي تتجلى في جيل الشباب و تعميق دوره في العمل الحزبي انطلاقا من أن الشريحة الشابة هي أكثر شريحة توّاقة لهذه الانتخابات و هي تواقة لأن يكون لها مكان في هذه الانتخابات كما الكوادر الحزبية بما يعكس أهمية الانتخابات في الحياة الحزبية .

و أشار الرفيق الدكتور ساعاتي خلال حضوره و إشرافه على المؤتمرات الانتخابية للشعب الحزبية الأولى و الثانية و الرابعة في فرع جامعة تشرين إلى الإجراءات العديدة التي اتخذتها قيادة الحزب لضخ القيادات الشبابية التي يُعوّل عليها كثيرا في تطوير الرؤى التنظيمية انطلاقا من مؤتمرات الفرق الحزبية في التركيز على العنصر الشاب إلى مؤتمرات الشعب الحزبية بما يدعم البنية التنظيمية للشباب في الحزب داعياً إلى الاهتمام المستمر بالعنصر الشاب في الحزب وفق رؤية تطويرية متكاملة .

و أكد الرفيق الدكتور ساعاتي أننا ندرك جيداً أن الشريحة الشابة والكوادر الحزبية توّاقون لهذه الانتخابات و أن هذا الاستحقاق البعثي الوطني يعبّر عن حالة ديمقراطية تعيشها جماهير الحزب بكل شفافية ومصداقية، وتكمن أهمية الانتخابات كونها عاملٌ أساسي لتطوير الرؤى التنظيمية، وانتقاء الكفاءات الجيدة التي من شأنها الارتقاء بالعمل الحزبي، ونوّه إلى أن القيادة مدركةٌ تماماً لضرورة تعزيز دور الشباب وتفعيل وجود العنصر النسائي في البنية التنظيمية للحزب.

و أكد الرفيق الدكتور ساعاتي أن سورية ستبقى أبوابها مفتوحة للطلبة العرب مهما كانت الظروف و التحديات مبيّنا أن التعليم العالي في سورية ظلّ طيلة سنوات الحرب العدوانية الشرسة قطاعا رائدا متميزا و أن الإنجازات العظيمة التي تحققت في هذا القطاع تتالت من قيام الحركة التصحيحية المجيدة بقيادة القائد المؤسس حافظ الأسد و تعززت و تعمّقت في ظل القيادة الحكيمة و الشجاعة لقائد الوطن الرفيق الأمين العام للحزب السيد الرئيس بشار الأسد.

وجرت العملية الانتخابية في أجواء من الشفافية و المسؤولية و بروح عالية من الالتزام التي جسدها الرفاق أعضاء المؤتمرات .

حضر أعمال المؤتمر الرفيق الدكتور غسان خلف رئيس لجنة الرقابة و التفتيش الحزبي و الدكتور لؤي صيوح امين فرع جامعة تشرين للحزب و الدكتور بسام حسن رئيس جامعة تشرين و الدكتور جورج الريس عضو لجنة الرقابة و التفتيش الحزبي و أعضاء قيادة فرع الجامعة.

البعث ميديا || اللاذقية – مروان حويجة