تشديد الرقابة على توزيع المحروقات في اللاذقية

فرضت اللجنة الفرعية للمحروقات في اللاذقية رقابة مشددة لحزمة إجراءات لمنع التلاعب بتوزيع المشتقات النفطية كما وسّعت خدماتها لتغطية احتياجات الريف و نتيجة التثبت من حصول مخالفة فقد أغلقت لجنة المحروقات الفرعية في المحافظة محطة وقود في بلدة حرف المسيترة بريف المحافظة للنقص في الكيل بمضخات الوقود فيها بمعدل 2 لتر في كل 20 لتر وقررت تسليمها لإدارة فرع سادكوب لتلبية احتياجات أهالي المنطقة من المحروقات.

و وضعت اللجنة في أولوياتها استكمال تغطية جميع البلدات في ريف المحافظة وأحياء المدن مع الاقتراب من إنهاء توزيع الدفعة الأولى المحددة ب 100 ليتر لكل بطاقة ذكية والوصول الى جميع المواطنين الراغبين بالتعبئة و وافقت أيضاً على الاستمرار بوقف التعامل مع 46 مرخصا لبيع اسطوانات الغاز لبيعهم المادة من خارج البطاقة الذكية كما حددت احتياجات مختلف القطاعات الإنتاجية و التنموية ومنها قطاعات الزراعة والفلاحين والصناعة ومراقبة عمل المخابز وطلبات المواطنين.

وقررت اللجنة أيضا إعادة افتتاح محطة وقود اللولو التي تم إغلاقها الشهر الماضي نتيجة نقص بالكيل بمعدل 6ر0 ليتر كل 20 ليتراً وإعادة فتح محطة وقود مهنا في جبلة بعد جردها في حال تم تعويض النقص في كميات المازوت الاحتياطية التي تم التصرف بها.

البعث ميديا || اللاذقية- مروان حويجة