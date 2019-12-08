خطط واستراتيجيات لضبط الاستجرار الجائر لمياه الشرب في حماة

وضعت المؤسسة العامة لمياه الشرب في محافظة حماة خططا واستراتيجيات لضبط الاستجرار الجائر لمصادر الثروة المائية والحفاظ عليها وتأمين إيرادات إضافية للمؤسسة.

وبين مدير عام المؤسسة الدكتور مطيع عبشي في تصريح لـ”البعث ميديا” أنه وبناء على قرار وزير الموارد المائية رقم 2049 نعمل في الوقت الحالي على تعديل برنامج “الجباية” حيث يتم العمل على تسجيل الآبار المتواجدة في المنشآت التجارية والصناعية والسياحية باسم المؤسسة العامة لمياه الشرب بالتعاون والتنسيق مع مديرية الموارد المائية وتنظيم اشتراكات لهذه الآبار وفق نظام استثمار الموارد رقم/13و15و17/ بالإضافة إلى تحصيل الرسوم والطوابع المطلوبة أصولا كما سيتم تركيب عدادات على الآبار وتنظم لها قراءات بشكل أصولي واستيفاء الرسوم “بدل خدمات المياه وصيانة التمديدات الفرعية والطوابع”.

وأضاف الدكتور عبشي إنه تم تشكيل لجان مختصة للقيام بالكشف على الآبار في تلك المنشآت منوها بأن المؤسسة بدأت بالإعداد للمشاريع الواردة في خطة العام /2020/ومنها استكمال استبدال شبكة مياه الشرب في كل قرى بيرة الجرد وعين الشمس والرصافة وبيصين بكلفة مليار ليرة فضلا عن البدء بإعداد الدراسة الفنية لاستكمال استبدال خط إسالة أبو قبيس تجاه مدينة تل سلحب.

البعث ميديا || حماة- منير الأحمد