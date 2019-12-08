عزوز يلتقي وفد اللجنة المشتركة الاقتصادية الكورية السورية

استقبل رئيس مكتبي الفلاحين والعمال المركزيين في حزب البعث العربي الاشتراكي الرفيق شعبان عزوز وفد اللجنة المشتركة الاقتصادية الكورية السورية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في مقر القيادة المركزية بدمشق.

بداية نقل الرفيق عزوز تحيات الرفيق الامين العام المساعد معبرا عن سعادته بهذا اللقاء الذي يأتي في سلسلة لقاءات بين اللجنة المشتركة الاقتصادية في البلدين الصديقين.

ونوه بأن رغم الحصار الجائر المفروض على البلدين الصديقين ومحاولات منع وصولات مساعدات من الاصدقاء بقيت جمهورية كوريا من الدول الداعمة لسورية.

وأوضح الرفيق عزوز بأن سورية على مشارف نهاية العام التاسع من الحرب القذرة المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية والدول الاستعمارية، هذه الحرب تسببت بتدمير هائل في الكثير من الانشاءات والمؤسسات والبنى التحتية وهجرت الملايين من السوريين من بلداهم وقراهم.

ولكن بوقوف الأصدقاء بجانب سورية وبجهود الجيش العربي السوري الباسل والقيادة الحكيمة للسيد الرئيس بشار الأسد سوف يتم القضاء على الارهاب.

ولفت خلال حديثه تطلع المنظمات القائمة في أعمال المكتب إلى الإنجازات التي ستتم خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة.

من جهته وجه رئيس اللجنة المشتركة الاقتصادية الكورية السورية كيم يونغ جاي تحية الحكومة الكورية الديمقراطية الشعبية وأشار بأن العلاقات الكورية السورية هي علاقة قديمة جدا، وبين خلال حديثه عن أهمية اجتماع الدورة ١١ للجنة الاقتصادية المشتركة في إعادة الإعمار، واكد ان حكومة كوريا الديمقراطية سوف تبذل اقصى ما بجهدها لدعم الموقف السوري ونضال الشعب العربي السوري وإنه سوف يتم مناقشة أفضل الطرق التي تساعد في عملية اعادة سورية أفضل مما كانت عليه قبل الحرب الارهابية العدوانية.

حضر اللقاء كل من الرفاق محمد صالح إبراهيم رئيس اتحاد الفلاحين، جمال القادري رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال، راما عزيز نقيبة المهندسين الزراعيين، ناجي الحضوة رئيس اتحاد الحرفيين، سمير إسماعيل نقيب الأطباء البيطريين.