منتخبنا الوطني بكرة السلة للسيدات يفوز على نظيره العراقي

افتتح منتخب سورية لكرة السلة للسيدات تحت 16 عاما بطولة غرب آسيا المقامة في مدينة الفيحاء الرياضية بدمشق بفوز كبير على نظيره العراقي بنتيجة 60-16 نقطة.

منتخبنا فرض أفضليته فتألقت لاعباتنا بالتسديد من تحت السلة كما تميزن بالسرعة في التحول من الدفاع إلى الهجوم لينهين النصف الأول بنتيجة 31-6 نقطة حيث انتهى الربع الأول والثاني لمصلحة منتخبنا بواقع 15-1 نقطة و16-5 نقطة.

وفي الشوط الثاني تابع منتخبنا تميزه وواصل تقدمه في الربعين الثالث والرابع وبنتيجة 12-4 نقطة و17-6 على التوالي.

وسبق المباراة الافتتاحية حفل شهد فقرات فنية متنوعة كما تم خلاله استعراض الفرق المشاركة وسط تشجيع كبير لمحبي وجمهور كرة السلة.

وتستكمل منافسات البطولة التي يشارك بها منتخب لبنان أيضا غدا بلقاء منتخبي لبنان والعراق عند الساعة السادسة مساء فيما تختتم بلقاء منتخبنا مع نظيره اللبناني بعد غد في التوقيت ذاته.