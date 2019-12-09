أصحاب “التكاسي” في السويداء ينضمون لقائمة المتلاعبين بالاسعار

انضم أصحاب التكاسي في بلدة القريا بالسويداء لقائمة المتلاعبين بالأسعار حيث قاموا برفع تسعيرتهم نحو ١٠٠ ليرة بشكل يضيف الأعباء المادية على المواطنين.

وطالب عدد من الأهالي الذين التقتهم “البعث ميديا” الجهات المعنية بضرورة التدخل والتزام السائقين بتسعيرة محددة وعادلة للمواطنين والسائقين على حد سواء على قاعدة”لاغالب ولا مغلوب”.

كما طالب الأهالي بتفعيل الباصات على الخط بشكل نظامي ومحاسبة المقصرين, حيث يصل عدد الباصات الى ٢٤ , بينما العاملين فعليا لايزيد عن ٤ فقط وهذا يدفع المواطنين للاستعانة “بتكسي سرفيس”.

وأشار الأهالي إلى أن استمرار السائقين في رفع الأجور “للتكسي سرفيس” و عدم التزام الباصات بالعمل على الخط دون وجود حجج منطقية سيؤثر سلباً على دراسته فالذهاب إلى الجامعة و المتطلبات الدراسية ليس من السهل تأمينهم في ظل الضائقة المادية التي يعانون منها.

عدد من أصحاب التكاسي سرفيس بينوا لـ “البعث ميديا” عدم رضاهم عن رفع الأجور إلا أنهم مجبرين على ذلك على حد قولهم نتيجة ارتفاع أسعار الزيوت وقطع التبديل مطالبين الجهات المعنية تأمين البنزين في كازيات معينة والموجودة على خط (القريا – السويداء), للتخفيف من أعباء الوصول لكازيات أخرى والوقوف لساعات طويلة في الكازية علما أن عدد التكاسي الفعالة عالخط ٣٠-٤٠ تكسي تعمل طوال النهار لتأمين الخط وضمان عدم انقطاع المواطنين.

البعث ميديا || السويداء – دعد عواد