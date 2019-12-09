احتفالية “مختلفون لكن متساوون” باليوم العالمي لذوي الإحتياجات الخاصة

أقامت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بحمص بمناسبة اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة ،احتفالاً ومعرضاً للاشغال اليدوية ومجسمات ورسوم للأطفال تحت شعار “مختلفون لكن متساوون” وتضمن الإحتفال لوحات فنية راقصة وأغانٍ وقصائد شعرية ومقطوعات موسيقية على الكمان قدمها اليافع أسامة أحمد.

وأشار محافظ حمص طلال البرازي للجهود التي تبذلها إدارات الجمعيات من الإشراف والمتابعة والتدريب للأطفال من ذوي الاعاقة، وهو جهد يتسم بالإنسانية العميقة والمحبة والقيم المتوافقة مع حضارة وثقافة سورية تاريخياً والتي صدَّرت للعالم مفاهيم المحبة والإخاء والتعاون والرعاية قولاً وفعلاً وتتوافق مع قيمنا ووطنيتنا وتؤكد إنسانيتنا.

مديرة الشؤون الاجتماعية والعمل المهندسة سمر السباعي قالت: نحن بحاجة لتأكيد قيمة “مختلفون لكن متساوون” لافتتة إلى إن المعنى الحقيقي للتميز يكمن بالاختلاف موجهة دعوة لمن لم يسبق له التعامل مع أطفال الإعاقة ليكتشف كم الإبداع والخصوصية والمحبة لديهم مؤكدة ان الحفل هو نتاج جهد عام كامل من المشرفين والمدربين مع الاطفال وصعوبات الضبط والتدريب ليقفوا اليوم بمواجهة جمهور كبير دون خوف او توتر.

د.محمود الشاعر رئيس مجلس إدارة جمعية الربيع للتوحد أشار في تصريح لـ “البعث ميديا” أن الإحتفال مناسبة لإتاحة الفرصة للأطفال ذوي الحاجات الخاصة والقدرات الخارقة بأن يظهروا مواهبهم كالرسم والأشغال اليدوية والمسرح.

محمد إبراهيم مدير معهد التربية الخاصة للإعاقة السمعية بحمص بتصريح للبعث ميديا أشار لمشاركة الأطفال بالمعرض برسومات وأشغال يدوية كمجسم عن أثار تدمر وأيضاً تقديم مسرحية راقصة “بحيرة البجع” لاسيما أن أطفال الإعاقة السمعية لديهم قدرة لافتة على التعبير بلغة الجسد ..

سلام قواص من معهد التنمية الفكرية قالت: ان المشغولات والرسم يتم بمساعدة المشرفين بهدف تشجيع المعاقين وتطوير قدراتهم ودمجهم بالمجتمع.

الطفلة رقية مهرات من ذوي الاحتياجات الخاصة من جمعية رعاية الطفل 12 عاماً أشارت أنها تعمل بالصوف والتطريز وشاركت خلال الفعالية بتصوير كامل الحفل.. حضر الاحتفال الرفيق عزت عربي كاتبي رئيس منظمة طلائع البعث وجمهور من المهتمين والمتابعين.

البعث ميديا || حمص – سمر محفوض

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