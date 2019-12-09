خدمة إخبارية
خط بعثي
شاركنا هّمك
ملتيميديا
إنفوغرافيك
جريدة البعث
استشهاد مدنيين اثنين وإصابة آخرين جراء اعتداء التنظيمات الإرهابية بالقذائف على منطقة منيان غرب حلب
ضمن
الشريط االاخباري
,
عاجل
,
عاجل1
09/12/2019
16المشاهدات
0 تعليقات
مشاركة:
اترك تعليقاً
لن يتم نشر البريد الإلكتروني الخاص بك. الحقول المطلوبة مؤشرة بعلامة *
التعليق *
إلغاء الرد
مواضيع متعلقة
الصين تندد بالتدخل الأمريكي في شؤون إقليم شينجيانغ
دولي
09/12/2019
تحرّك أوروبي بشأن قضية فلسطين
عربي
09/12/2019
اقتراح بتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق بثروة أردوغان
دولي
09/12/2019
شهيدان جراء قذائف إرهابية على قرية منبان غرب حلب
الشريط االاخباري
,
سورية
09/12/2019
لوحة مفاتيح بتقنية التشفير
تكنولوجيا
09/12/2019
احتفالية "مختلفون لكن متساوون" باليوم العالمي لذوي الإحتياجات الخاصة
الشريط االاخباري
,
مراسلون
09/12/2019
أخبار البعث
المؤتمرات الانتخابية للشعب الحزبية في فرع جامعة حلب تختتم أعمالها
08/12/2019
الهلال: الأعداد الكبيرة للمرشحين دلالة على قوة ومتانة حزب البعث
08/12/2019
الشعب الحزبية في اللاذقية تتابع عقد مؤتمراتها الانتخابية
08/12/2019
إنفوغرافيك
قطاع السكك الحديدية إيرادات رغم أضرار الحرب ومشاريع مستقبلية واعدة
30/11/2019
“الثروة الخضراء” تستعيد ألقها..
25/11/2019
أغرب الرياضات في العالم
31/10/2019
ملتيميديا
درب السما بعرض خاص من سينما سيتي بدمشق
02/12/2019
شادي جميل يغني على مسرح أوبرا دمشق
29/11/2019
صورة سيلفي كانت آخر ما فعلوه في حياتهم
29/11/2019
© Copyright
البعث ميديا
اترك تعليقاً
لن يتم نشر البريد الإلكتروني الخاص بك. الحقول المطلوبة مؤشرة بعلامة *