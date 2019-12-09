اعتقال شخصين في بريطانيا لتورطهما بتمويل الإرهاب في سورية

اعتقلت الشرطة البريطانية زوجين لتورطهما بارتكاب جرائم إرهابية بينها تمويل ودعم التنظيمات الإرهابية في سورية.

ونقلت صحيفة الاندبندنت البريطانية عن شرطة “ويست ميدلاندز” قولها في بيان اليوم إن “التهم الموجهة للزوجين اللذين ألقي القبض عليهما في دوفر بمدينة “كنت” لم تكن مرتبطة بهجوم لندن الإرهابي الشهر الماضي” لافتة إلى أنه تم اعتقالهما للاشتباه في استعدادهما لارتكاب جرائم إرهابية وتمويل ودعم جماعات إرهابية.

وأشار البيان إلى أن وحدة مكافحة الإرهاب في ويست ميدلاندز هي التي نفذت عملية اعتقال الزوجين وتولى محققوها إجراء التحقيق معهما بشأن تمويل الجماعات الإرهابية.

وتشهد الدول الغربية عموما والأوروبية خصوصا حالة من الاستنفار الأمني في ظل تزايد المخاوف من ارتداد خطر الإرهاب الذي دعمته على مدى السنوات الماضية في سورية إليها فيما اعتبرت وكالة الشرطة الأوروبية “يوروبول” في حزيران الماضي أن تهديد تنظيم “داعش” الإرهابي لأوروبا لا يزال قائما.