اقتراح بتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق بثروة أردوغان

قال رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي كمال كليتشدار أوغلو أن قضايا الفساد الكبيرة المتورط بها رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان هي سبب معظم الأزمات المالية والاقتصادية التي تعاني منها تركيا الآن.

وفي حديث للصحفيين اليوم أعرب أوغلو عن تأييده لاقتراح رئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو فيما يتعلق بتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق بالثروة الشخصية لأردوغان وأفراد عائلته إلى جانب بقية رؤساء الأحزاب السياسية الحاليين والسابقين وقال: “نحن على استعداد لدعم أي مشروع في هذا الاتجاه من أجل دولة شفافة ونزيهة بعد عشرات القصص التي تتحدث عن تورط أردوغان وأفراد عائلته في قضايا فساد خطيرة جدا على الصعيدين الداخلي والخارجي”.