السباعي: الحزب قادر على تجديد نفسه وتطوير العمل في كافة المجالات

بدأت الشعب الحزبية في فرع حلب عقد مؤتمراتها الانتخابية بحضور الرفيق عمار السباعي عضو القيادة المركزية للحزب رئيس المكتب الاقتصادي المركزي المشرف على فرع حلب, حيث عقدت شعبتا العمال الأولى وعفرين مؤتمريهما لاختيار قيادتي الشعبتين وممثلي مؤتمر الفرع.

وتحدث في بداية المؤتمر الرفيق السباعي فاشار الى اهمية المؤتمرات كونها محطات سنوية يتم فيها مراجعة الأداء والنهوض به، لافتا إلى أن هذا الاستحقاق الانتخابي يمثل احد اهم المحطات الديمقراطية في الحزب ويثبت ان الحزب قادر على تجديد نفسه وتطوير العمل في كافة المجالات.



وأوضح الرفيق عضو القيادة المركزية للحزب أهمية اختيار الأكفأ والاقدر على تحمل المسؤولية، مشيرا الى ضرورة التركيز على العنصر الشبابي والنسائي لما لهما من دور في المرحلة القادمة مرحلة البناء وإعادة الاعمار.



واستعرض الرفيق السباعي أبرز الأحداث والمستجدات السياسية والميدانية مؤكدا أن الجيش العربي السوري يسطر البطولات والإنجازات على مساحة الوطن، وما نراه من تشديد الحصار الاقتصادي على المواطن نتيجة للتقدم الذي يحرزه بواسل قواتنا المسلحة مما يزعج الإرهاب وداعمي.



حضر أعمال المؤتمرين الرفاق أمين الفرع فاضل نجار ومحافظ حلب حسين دياب واعضاء قيادة الفرع.