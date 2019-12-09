الشعب الحزبية تواصل مؤتمراتها الانتخابية في اللاذقية وطرطوس

تواصل الشعب الحزبية في اللاذقية لليوم الرابع على التوالي عقد مؤتمراتها الانتخابية؛ حيث عقدت شعبة جبلة الثانية في صالة غزل جبلة، وشعبة المدينة الثانية في دار الأسد للثقافة مؤتمريهما الانتخابيين بحضور وإشراف الرفيقة هدى الحمصي عضو القيادة المركزية رئيسة مكتب المنظمات الشعبية والنقابات المهنية.

وأشارت الحمصي إلى أن نجاح المؤتمرات الانتخابية في ظل التحديات التي تمر بها سورية هو انتصار مكمل لانتصارات الجيش العربي السوري التي تحققت بفضل حكمة وإرادة قائد الوطن الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي الرئيس بشار الأسد.



كما بينت الرفيقة الحمصي أن المنظومة التعليمية كانت من أقوى المنظومات إلى جانب المنظومة الصحية خلال سنوات الحرب على سورية، لافتة إلى دور المرأة والعنصر الشاب في تطوير العمل الحزبي والارتقاء به على مختلف الصعد، وأكدت ضرورة الالتزام بأخلاقيات السلوك الحزبي البعثي من أجل المساهمة في تسريع عجلة البناء والإعمار.



حضر المؤتمر الرفيق الدكتور محمد شريتح أمين فرع اللاذقية للحزب واللواء إبراهيم خضر السالم محافظ اللاذقية والرفيق زياد صباغ عضو لجنة الرقابة والتفتيش وأعضاء قيادة الفرع.

وفي سياق متصل عقدت صباح اليوم شعبة الدريكيش مؤتمرها الانتخابي، في اليوم الخامس على التوالي من انتخابات الشعب الحزبية في فرع طرطوس للحزب، وذلك بحضور وإشراف عضو القيادة المركزية رئيس مكتب الإعداد والثقافة والإعلام الرفيق الدكتور مهدي دخل الله ، وذلك في المدرسة الصناعية في الدريكيش.

حضر المؤتمر أمين فرع طرطوس للحزب الرفيق الدكتور محمد حبيب حسين والرفاق أعضاء قيادة فرع الحزب.