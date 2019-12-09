الشعب الحزبية في حماة تواصل عقد مؤتمراتها الانتخابية

واصلت الشعب الحزبية في محافظة حماة عقد مؤتمراتها الانتخابية، حيث عقدت شعبتا الريف والتعليم العالي للحزب مؤتمريهما الانتخابيين بحضور عضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس مكتب التعليم العالي الدكتور محسن بلال وأمين فرع الحزب المهندس اشرف باشوري والمحافظ الدكتور محمد الحزوري .

وأكد الرفيق بلال أهمية هذه المؤتمرات التي تعد نقطة للقاء وطرح الأفكار فيما بينهم ومن الطبيعي أن تختتم بانتخابات تأتي كتصويت على كل الأفكار المطروحة فضلاً عن أنها مناسبة لانتقاء أصحاب الأفكار الأفضل واستبعاد أصحاب الأفكار المشوهة التي لا علاقة لها بحزب البعث العربي الاشتراكي وهي ضرورة من ضرورات الحزب بين الحين والأخر داعياً إلى ضرورة انتقاء القيادات الأفضل التي يمكن أن تؤتمن للسير بالحزب نحو التنظيم الأفضل وتنفيذ التعليمات الانتخابية الصادرة عن القيادة المركزية من خلال التركيز على العنصر الشبابي والنسائي.

ونوه عضو القيادة المركزية إلى أن هذه الصورة التي أمامنا هي الصورة الحقيقية لعقيدة الحزب المعتمدة على الطبقة الكادحة من فلاحين وعمال ومهندسين ومحامين وأطباء وغيرهم, مضيفاً “إننا في قيادتي الحزب المركزية والفرعية مصرون على أن تكون العلاقة بين البعثيين ليست نضالية فقط وإنما قومية وعلاقة حب وتفان وأن تكون كتلة متحابة متراصة لخدمة الآخرين وبالتالي لخدمة الوطن ونحن عندما اخترنا أن نكون بعثيين هذا الخيار هو خيار وطني وقومي وطبقي بامتياز”.

وقال الرفيق بلال: إن “الاستحقاق الانتخابي واجب وطني ، واستكمال لانتصارات الجيش العربي السوري وهو رسالة للعالم بأن سورية انتصرت على أعدائها وهي ماضية في عملية البناء بسواعد أبنائها الشرفاء وان تنفيذ هذا الاستحقاق في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها سورية يعطي درسا للعالم بأن البعث سوف يبقى شعلة مضيئة ومتجددة وفق توجيهات الأمين العام للحزب السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد”.

بدوره دعا الرفيق أشرف باشوري أمين فرع حماة لحزب البعث العربي الاشتراكي إلى ضرورة تجسيد الممارسة الديمقراطية للانتخابات بموضوعية وشفافية واختيار القيادات الاكفأ في تمثيلهم.

وساد الانتخابات جو من الشفافية والديمقراطية، وحضر المؤتمرين الرفاق محمد الحزوري محافظ حماة وعضو لجنة الرقابة والتفتيش الحزبي اميمة سعيد وأعضاء قيادة فرع الحزب بحماة.

وكانت شعبتا المدينة وصوران قد عقدتا مؤتمريهما الانتخابيين يوم امس الاول بحضور عضو القيادة المركزية رئيس مكتب التعليم العالي الدكتور محسن بلال وأمين فرع الحزب المهندس اشرف باشوري والمحافظ محمد الحزوري وعضو لجنة الرقابة والنفتيش الحزبية اميمة سعيد وأعضاء قيادة فرع الحزب حيث جرت الانتخابات بشكل لافت من حيث التنظيم والشفافية وحرية الانتخاب والالتزام بالتعليمات الانتخابية.

البعث ميديا || حماة – غازي الأحمد – منير الأحمد