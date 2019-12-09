تأهيل وتدريب الخريجين والمقبلين على سوق العمل في اللاذقية

أكدت كنانة عدرا مديرة هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في اللاذقية أن الهيئة تفتتح العديد من الدورات في مجالات مختلفة منها : تكييف وتبريد –دورات في صيانة أجهزة الموبايل – دورات صيانة أجهزة كهربائية.

ونوهت عدرا أنه يتم الالتحاق بتلك الدورات عن طريق الاعلان عنها في جامعة تشرين أو عن طريق الصحف و مواقع التواصل الاجتماعي و ذلك انطلاقاً من أهمية تأهيل الشباب لسوق العمل وصقلهم بالمهارات اللازمة سواء للتوظيف لدى الغير أو للتوظيف الذاتي وإدارة المشروعات وايماناً بقدرات وامكانات الفئة الشابة تعمل هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة على ايجاد قاعدة انتاجية مبدعة مُفكرة وتوجيه الطاقات الشابة واستثمارها وفي هذا الاطار – بحسب عدرا – جاء إطلاق الهيئة برنامج تدريب طالبي العمل الذي يقوم على تدريب الشباب لاكسابهم المهارات والخبرات للمهن الاكثر طلباً في سوق العمل لزيادة فرصة تشغيلهم وفق الاحتياجات الفعلية لسوق العمل.

و أوضحت عدرا أن الهيئة تستهدف الشريحة الشابة وبالأخص طلاب الجامعة وأصحاب الافكار المبدعة بحيث أن الهيئة تقوم بتدريب الشباب وتأهيلهم بشكل مجاني وعلى حسابها ومن ثم اشراكهم في القطاع الخاص من خلال ربطهم مع أصحاب المنشآت الخاصة والشركات الاقتصادية بغية ايجاد فرص عمل لهم أما في حال ما اذا كان المتدرب يريد أن يفتح مشروعه الخاص فتعمل الهيئة على تعليمه وتدريبه على آلية ادارة المشاريع وتقدم له دراسة جدوى اقتصادية للمشروع ودراسة مالية وفنية وتسويقية لمشروعه الذي تدرب عليه وفي نهاية الدورة تقدم له وثيقة تؤهله للنفاذ الى اي مؤسسة مالية لتمويل مشروعه.

وأشارت عدرا إلى أن الهيئة وقعت اتفاقية تعاون مع جامعة تشرين هدفها رفع قدرات وامكانات الطلاب والخريجين والراغبين بتطوير مهاراتهم الفنية والمهنية والحرفية لتتلائم مع متطلبات واحتياجات سوق العمل.

البعث ميديا || اللاذقية – نورا جولاق