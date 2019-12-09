تركيا ترحّل 11 فرنسياً من “داعش”

أعلنت وزارة الداخلية التابعة للنظام التركي ترحيل 11 فرنسياً من تنظيم “داعش” الإرهابي إلى بلادهم.

وصرح المصدر صباح اليوم الاثنين: “ترحيل 11 مواطناً فرنسياً من تنظيم داعش إلى بلادهم”، مضيفاً بأن عملية “إعادة المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى بلدانهم متواصلة”.

وكان رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان وجه تهديداً مبطناً للدول الأوروبية بأن بلاده قد تطلق سراح سجناء تنظيم “داعش” وتعيدهم إلى أوروبا، وذلك ردا على العقوبات الأوروبية على أنقرة بسبب التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط قبالة قبرص.