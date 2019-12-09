تنديداً بالهجمة الاستيطانية للكيان..إضراب شامل يعمّ الخليل

في ظل مواصلة العدو الإسرائيلي حربه التهويدية، عمّ إضراب شامل مدينة الخليل بالضفة الغربية اليوم تنديدا بالهجمة الاستيطانية التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على المدينة وبلدتها القديمة.

وقالت حركة فتح: إن الدعوة إلى الإضراب الشامل في الخليل اليوم تأكيد على استمرار النضال لمواجهة ووقف كافة إجراءات وممارسات الاحتلال التهويدية في الخليل وكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة ووفاء لدماء الشهداء وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير فوق أرضه التاريخية، بحسب ما أفادت وكالة “وفا”.

وأضافت “فتح” أن استهداف الخليل واستباحة الحرم الإبراهيمي الشريف والاستيلاء على أراضي الفلسطينيين في المدينة وعمليات المداهمة في كل المناطق يدل على أن هناك نية لتصعيد الاستيطان في الخليل وتهويد البلدة القديمة في إطار مخطط تنفذه سلطات الاحتلال.