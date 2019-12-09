شهيدان جراء قذائف إرهابية على قرية منيان غرب حلب

اعتدت مجموعات إرهابية بالقذائف الصاروخية على قرية منيان بريف حلب الغربي مما أدى لاستشهاد مدنيين وإصابة اثنين آخرين.

وأفاد مصدر في قيادة شرطة حلب لـ”سانا” أن المجموعات الإرهابية المنتشرة بالريف الغربي استهدفت ظهر اليوم بالقذائف الصاروخية قرية منيان ما أدى لاستشهاد مدنيين وإصابة اثنين آخرين بجروح ووقوع أضرار مادية بالممتلكات العامة والخاصة.

وبحسب المصدر قامت وحدات الجيش العربي السوري العاملة على المحور الغربي من ريف حلب بالرد الفوري على مصادر إطلاق القذائف وحققت إصابات مباشرة بين صفوف الإرهابيين.